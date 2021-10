La finale di Supercoppa italiana Inter-Juventus non si giocherà più il 5 gennaio, come ipotizzato nei giorni scorsi , ma mercoledì 12 gennaio. Lo scrive Tuttosport, precisando che l'ufficializzazione della data - mai così tanto attesa - potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Posticipare la partita di una settimana consentirebbe di evitare il rinvio di Juventus-Napoli di campionato, in programma il 6 gennaio, e con esso le polemiche legate all'eventuale utilizzo da parte del club azzurro di Koulibaly, Osimhen e Anguissa, che in quel periodo saranno impegnati in Coppa d'Africa.

San Siro sede gradita a Inter e Juve

Ad

Per quanto riguarda la sede, San Siro resta saldamente in pole position. Consentirebbe di accogliere un numero maggiore di spettatori rispetto all'Olimpico di Roma, è comodo per entrambe dal punto di vista logistico e - particolare non trascurabile - genererebbe un importante introito dal botteghino che, in tempi di Covid, non può e non deve essere snobbato. Decisamente più remota, invece, la possibilità di disputare la partita in Arabia Saudita.

Serie A Dopo il Var-derby: Inter, troppo tirchia. Juve, ancora troppo poco IERI A 18:02

Allegri: "Partite da giocare e partite da vincere: questa va vinta"

Serie A Juve, brutte notizie per Allegri: Bernardeschi e Kean out col Sassuolo IERI A 16:22