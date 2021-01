È tutto pronto per la finale di Supercoppa di Spagna che si disputerà allo stadio la Cartuja di Siviglia: da una parte il Barcellona, dall'altra l'Athletic. I catalani sono arrivati alla finalissima dopo aver respinto la Real Sociedad ai rigori (grazie ad un ter Stegen miracoloso), i baschi invece hanno eliminato a sorpresa un Real Madrid senza idee. Entrambe le squadre cercano così di ravvivare la propria stagione dopo una parte da dimenticare, con l'Athletic che ha addirittura cambiato l'allenatore. Non è la prima volta per queste due in finale, con Barcellona e Athletic che si sono affrontate già tre volte nella storia in Supercoppa. L'ultima nel 2015 con il successo proprio dei baschi allenati all'epoca da Ernesto Valverde.