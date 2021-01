Messi c'è. Dopo l'apprensione di questi giorni a causa del problema al bicipite femorale della gamba sinistra che non gli ha permesso di giocare la semifinale contro la Real Sociedad, l'argentino torna giusto in tempo per la finalissima contro l'Athletic (che ha eliminato il Real Madrid). Messi vuole alzare il suo terzo trofeo da capitano dei catalani, e vincere complessivamente il 35° titolo da giocatore del Barcellona. Non è l'unico rientro per Koeman che ritrova anche Sergiño Dest sulla fascia destra. Nell'Athletic rientra invece il centrale Yeray Álvarez che prende il posto di Núñez.