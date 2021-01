Leo Messi fa scattare l’allarme in casa Barcellona . L'attaccante argentino non è salito sul pullman che ha portato il resto della squadra alla sessione di allenamento in vista della sfida di Supercoppa Spagnola contro la Real Sociedad, partita che potrete seguire questa sera alle 21:00 su Nove .

Nell’ultimo match di campionato contro il Gradana vinto dal Barcellona per 4-0 Messi era stato sostituito dal tecnico Koeman al 65’ per fare spazio a Martin Braithwaite. Si era pensato a un cambio conservativo in vista proprio della semifinale di Supercoppa di Spagna, ma da alcune riprese televisive si era poi notato come Messi si fosse toccato più volte l’area del bicipite femorale sinistro. Un problema dunque che Messi non pare aver risolto e che potrebbe lasciare il Barcellona questa sera senza la sua stella più luminosa.