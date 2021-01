Calcio

Supercoppa di Spagna, Real Madrid-Athletic: blancos sotto 2-0, a segno Raul Garcia anche su rigore

SUPERCOPPA DI SPAGNA - Non c'è cenno di reazione da parte della squadra di Zidane che dopo aver rischiato lo 0-2, lo subisce sul serio con il calcio di rigore di Raul Garcia (fallo di Lucas Vazquez su Martinez). Segui tutte le partite della Supercoppa in DIRETTA e in chiaro su NOVE (Canale 145 di Sky) e sull'APP di Discovery+.

