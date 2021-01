Non c'è Messi e il Barcellona manca la grande prestazione. Serviva fare qualcosa di importante per dimostrare di essere cresciuti, ma la squadra di Koeman mostra ancora il lato meno bello di sé. La mancanza di una leadership in campo... Griezmann ancora sottotono, Dembélé che prova a fare tutto da solo; anche se ci sono stati delle scintille, dei momenti in cui il Barcellona sembrava una squadra che agisse a memoria. Vedi l'azione del gol di de Jong, con il perfetto inserimento dell'olandese sull'assist di Griezmann dopo i grandi movimenti di Alba e Braithwaite. Un lampo e basta. La Real ha poi pareggiato con Oyarzabal e ai supplementari ha sfiorato la vittoria con Januzaj. Il Barça deve ringraziare, quindi, il miglior portiere del mondo: 4 parate decisive (saranno 6 quelle totali nel match), più i rigori neutralizzati a Bautista e Oyarzabal. Ora la finale con una tra Real Madrid e Athletic, nella speranza di ritrovare Messi e uno straccio di gioco.