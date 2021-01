Calcio

Supercoppa, Real Madrid-Athletic - Arbitri sconfessati dalla VAR: il gol di Benzema è regolare

SUPERCOPPA DI SPAGNA - L'arbitro Juan Martínez Munuera aveva inzialmente annullato, su segnalazione del suo guardalinee, il gol dell'1-2 di Benzema. Ma la VAR ha rovesciato il verdetto: quello di Benzema non era fuorigioco. Segui la finale della Supercoppa in DIRETTA e in chiaro su NOVE (Canale 145 di Sky) e sull'APP di Discovery+.

