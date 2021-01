Calcio

Supercoppa spagnola, Real Madrid-Athletic: blancos beffati in avvio, gol di Raul Garcia

SUPERCOPPA DI SPAGNA - In finale c'è già il Barcellona che aspetta e il Real Madrid vuole giocare il Clasico che consegnerebbe il primo trofeo della stagione. In vantaggio ci vanno però i baschi con Raul Garcia su assist di Dani Garcia. Segui tutte le partite della Supercoppa in DIRETTA e in chiaro su NOVE (Canale 145 di Sky) e sull'APP di Discovery+.

00:00:47, 205 Visualizzazioni, un' ora fa