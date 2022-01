Barcellona-Real Madrid, match valido per le semifinali di Supercoppa Spagnola, si è concluso col punteggio di 3-2 per gli uomini di Ancelotti. Il Real strappa così il primo pass disponibile per la finalissima. Domani sapremo il nome della sfidante, in un match che si prospetta incandescente tra Athletic e Atletico Madrid.

Di certo questo Clasico in salsa araba non ha deluso; il Real di Carlo Ancelotti ha intavolato la solita partita fluida in possesso palla ed elegante in ripartenza: è proprio questa miscela a propiziare il gol dell’1-0, firmato dal solito Vinicius Jr.: al 25’ Benzema scippa il pallone a Busquets e lancia il compagno brasiliano in porta; a tu per tu con Ter Stegen, Vinicius non sbaglia.

Il Barcellona di Xavi però, viene destato dalla pressione di una partita da non sbagliare. Luuk de Jong e Dembelé tempestano la porta di Courtois nei minuti successivi al vantaggio merengue, ed al 42’ la punta olandese riesce a sfondare con un gol fortuito: cross rasoterra di Dembelé, il rinvio di Eder Militao sbatte sullo stinco di de Jong, che insacca alle spalle di Courtois.

L’apertura della ripresa è a forte tinte blaugrana: Dembelé e il subentrato Pedri bombardano la porta di Courtois ma ricavano poco. Così, al 73’, è il falco Benzema a beffare i catalani, con un gol di rapina dopo aver preso un palo pochi istanti prima. Gli uomini di Ancelotti tuttavia, falliscono nuovamente nel ricompattarsi subito dopo il nuovo vantaggio. All’84’ è il lampo del redivivo Ansu Fati a sigillare il risultato dei tempi regolamentari sul 2-2, con un colpo di testa su scodellata del geometra Busquets.

Le speranze di un Barcellona pimpante e propositivo si diluiscono col proseguire dei supplementari: il carattere famelico del Real Madrid emerge improvvisamente al 98’, quando un contropiede condotto da Rodrygo culmina con lo scacco matto rifilato da Valverde. Il subentrato regala così il gol della qualificazione ad Ancelotti, e consolida così il dominio sempre più schiacciante dei madrileni sulla penisola iberica.

Tabellino

BARCELLONA-REAL MADRID 2-3 (d.t.s)

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dani Alves (79’ Nico Gonzalez), Araújo, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Gavi (80’ Depay), F. de Jong (45’ Pedri); Ferran (45’ Abde, poi dal 111’ Jutglà) , Dembélé, L. de Jong (66’ Ansu Fati). All. Xavi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (90’ Vazquez), Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric (82’ Valverde); Asensio (67’ Rodrygo), Vinicius (110’ Camavinga), Benzema. All. Ancelotti.

Gol: 25’ Vinicius (R), 42’ L. de Jong (B), 73’ Benzema (R), 84’ Ansu Fati (B), 98’ Valverde (R)

Assist: Benzema (R), Busquets (B), Rodrygo (R)

Ammoniti: Ferran Torres (B), Dani Alves (B), Casemiro (R)

La cronaca in 9 momenti chiave

25’ - GOL! VINICIUS SBLOCCA IL MATCH! Palla sanguinosa persa da Busquets in area di rigore, Benzema inesca la corsa solitaria del compagno brasiliano, che a tu per tu col portiere non sbaglia!

29’ - LUUK DE JONG INCORNA E CENTRA COURTOIS! Cross col contagiri di Dembelé dalla sinistra, de Jong svetta più in alto di tutti e conclude centrale. Ferrea la risposta di Courtois.

42’ - GOL! LUUK DE JONG, 1-1! Dembelé scarica un cross rasoterra in area di rigore, il rinvio di Eder Militao sbatte sullo stinco dell'attaccante olandese, che insacca di fortuna!

51’ - PEDRI INCROCIA IL TIRO! Occasione clamorosa per il Barça! Pedri si gira sul perimetro dell'area avversaria e sgancia un diagonale che fa il filo al palo!

55’ - DEMBELE SFIORA IL PALO! Carvajal allontana di testa il pallone morbido di Busquets, ma sulla respinta piomba il solito Dembelé, che incrocia il tiro e conclude a pochi centimetri dal secondo palo.

70’ - PALO DI BENZEMA! Il francese piomba in area, si sistema la palla sul mancino e scocca un tiro che centra il ferro a Ter Stegen battuto.

73’ - GOL! BENZEMA RIPORTA IN VANTAGGIO IL REAL!!! Prima Ter Stegen gli blocca un tiro dal limite, poi Carvajal rimette in mezzo sulla respinta per trovare la zampata caparbia del francese! Sempre lui!

84’ - GOL! ANSU FATI, 2-2 BARCELLONA! Busquets pennella un cross sugli sviluppi di un corner, Ansu Fati salta indisturbato nel cuore dell'area piccola e trafigge Courtois.

98’ - GOL! VALVERDE, REAL NUOVAMENTE IN VANTAGGIO! Contropiede micidiale del Real, Rodrygo penetra in area e scarica per Vinicius, che libera campo per il rimorchio di Valverde. Ter Stegen spiazzato a tu per tu.

La statistica chiave

Il Real Madrid ha vinto cinque partite consecutive contro il Barcellona in tutte le competizioni per la seconda volta in assoluto, la prima dopo le sette vittorie consecutive tra il 1962 e il 1965.

Il migliore

VINICIUS JR.: l'intesa robotica con Benzema, il brio con cui va a conquistarsi metri e metri nella profondità catalana, il gol che rompe il ghiaccio e lo zampino nell'azionedecisiva del match. Principe del Clasico.

Il peggiore

Ferran TORRES: il nuovo acquisto blaugrana accusa la pressione del nuovo, luccicante palcoscenico. Un cartellino giallo in avvio ne limita il raggio d'azione, Xavi preferisce toglierlo al 45'.

