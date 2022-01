Calcio

Supercoppa Spagnola: Benzema fa 18 contro l'Athletic Bilbao: rigore perfetto, 2-0 Real Madrid

SUPERCOPPA SPAGNOLA - Karim Benzema trasforma con un tiro ad incrociare il rigore concesso dopo on field review al VAR dall'arbitro Cesar Soto Grado per il fallo di mano di Yeray. Trasformazione impeccabile ed Ancelotti e i suoi ragazzi possono esultare per il raddoppio nella finale di Supercoppa.

00:01:12, un' ora fa