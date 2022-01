Calcio

Supercoppa Spagnola, la finale: Athletic Bilbao-Real Madrid 0-2, gli highlights in 3'

SUPERCOPPA SPAGNOLA - Con un gol per tempo di Luka Modric e Karim Benzema su rigore, le Merengues si portano a casa il trofeo per la dodicesima volta nella propria storia. Nel finale rosso per Militão e penalty respinto da Courtois a Raul Garcia. Quinto trofeo sulla panchina dei Blancos per Carlo Ancelotti che diventa il primo allenatore italiano a vincere la Supercoppa di Spagna.

00:02:54, un' ora fa