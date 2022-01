: tutte le partite hanno un fascino particolare ma, il, ha sempre un sapore diverso con la percezione che, in fondo, non si tratti solo di calcio. La sfida sarà la prima semifinale valevole per lal'altro match vede sfidarsi altre due corazzate del campionato spagnolo:tornano a sfidarsi dopo quasi tre mesi dall'affermazione per 2-1 dei madridisti sui