Juventus-Napoli: finale di Supercoppa Italiana. Mercoledì sera, 20 gennaio 2021 alle ore 21:00, al Mapei Stadium di Reggio Emilia andrà in onda la partita che mette in palio il primo trofeo stagionale: la Supercoppa Italiana. La Juve si è conquistata questa possibilità vincendo lo scudetto nel 2019-20, mentre il Napoli trionfando in Coppa Italia proprio in finale contro i bianconeri. La truppa di Pirlo arriva al match dalla scoppola presa in casa dell'Inter: un 2-0 piuttosto netto e pesante. Il Napoli, al contrario, ha rifilato 6 gol alla Fiorentina raggiungendo il terzo posto in classifica. La Supercoppa Italiana si gioca su gara secca: in caso di parità, si andrà ai supplementari e poi eventualmente ai rigori. Andiamo a vedere le probabili formazioni, il momento di forma e dove poter seguire la gara.