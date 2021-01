Un’altra Juventus-Napoli rinviata ? Non questa volta. Secondo quanto riportato da Repubblica Aurelio De Laurentiis dieci giorni fa aveva chiesto il rinvio della gara di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli, prevista per il prossimo 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia .

Alla base della richiesta fatta dal patron del Napoli un calendario particolarmente pieno di impegni e la mancanza di pubblico sugli spalti. De Laurentiis avrebbe quindi proposto di giocare la gara verso il concludersi dell'attuale stagione sportiva, sperando in condizioni favorevoli per la spettacolarità della partita in programma anche se in quel caso un impedimento sarebbe stata la contemporaneità di Coppa Italia, Europa League e Champions League, in caso di raggiungimento delle rispettive finali.