Alla fine si giocherà. In un mercoledì freddo e di metà gennaio, a Reggio Emilia, senza spettatori. La Supercoppa Italiana passa dai fasti dell’Arabia Saudita al triste scenario dell’epoca Covid, che toglie sicuramente spettacolo e attenzione mediatica a un evento esportato all’estero negli ultimi anni. Si gioca in Italia più per necessità che per scelta e sia Juventus che Napoli si adeguano alla riduzione drastica dei guadagni, permessi in questo caso solo dai diritti televisivi.