"La Società Sportiva Calcio Napoli parteciperà alla Supercoppa contro la Juventus in programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio". Inizia così il comunicato ufficiale attraverso il quale il club azzurro fa chiarezza dopo le voci sulla volontà di posticipare la sfida contro i bianconeri che, la prossima settimana nella cornice del Mapei Stadium, mette in palio il primo trofeo della stagione 2020-21. Voci fondate, considerato che era davvero nelle intenzione del Napoli posticipare l'incontro: "Risponde al vero il fatto che il presidente Aurelio De Laurentiis aveva richiesto uno spostamento della partita a fine campionato, o in una data eventualmente disponibile in primavera, per una serie di motivi di grande ragionevolezza - prosegue il comunicato -. Ma si è sempre trattato di una proposta".