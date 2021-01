Bella notizia in casa Juventus: Juan Cuadrado è negativo anche al secondo tampone e quindi può tornare a disposizione di Andrea Pirlo. Dopo la positività riscontrata il 5 gennaio, il colombiano tornerà a pieno regime dopo 15 giorni stop. Proprio stasera la Juve sarà di scena a Reggio Emilia per giocarsi il primo trofeo stagionale: la Supercoppa Italiana . Cuadrado è immediatamente partito per la città emiliana e sarà a disposizione per il match contro il Napoli.

"Juan Cuadrado ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per Covid-19* con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera."