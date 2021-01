La sconfitta di San Siro contro l'Inter in campionato è stata pesante e Andrea Pirlo, alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro il Napoli al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ammette di attraversare forse il momento più delicato da quando siede sulla panchina bianconera: "Dopo la gara con l'Inter abbiamo parlato normalmente, come facciamo tutti i giorni, è momento difficile come ce ne sono tanti durante la stagione dopo una sconfitta, ma abbiamo la possibilità di scendere subito in campo e rifarci. Sono abituato a questo tipo di situazioni, mi dispiace soprattutto per i giocatori, per i giovani che sono stati attaccati. Io mi sono preso le mie responsabilità e preferisco che attacchiate me piuttosto che loro. Noi siamo qui per vincere la finale".