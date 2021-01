Ancora problemi per Gattuso, già alle prese con l'assenza di Osimhen, ancora positivo al Covid-19. Il Napoli perde anche Kostas Manolas, uscito per infortunio durante il primo tempo di Udine: "Kostas Manolas, uscito domenica dopo un quarto d'ora nel match contro l'Udinese al Friuli, si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, presso la Clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro", si legge nel comunicato ufficiale del club. Non sono stati comunicati i tempi di recupero ufficiali, ma il difensore del Napoli dovrebbe star fuori 10-15 giorni.