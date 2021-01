È la notte della Supercoppa italiana, la notte del primo trofeo della stagione 2020-2021. Di fronte la Juventus campione d'Italia e il Napoli che ha vinto l'ultima Coppa Italia, proprio in finale contro i bianconeri. È anche la sfida tra Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, una vita insieme da giocatori del Milan e ora 'nemici' uno contro l'altro per un trofeo, che potrebbe essere il primo nella carriera di allenatore per Pirlo, il secondo per Gattuso. Non manca mai CR7, a caccia del 760° gol in carriera (sarebbe il più prolifico nella storia del calcio), ma al suo fianco ci sarà Kulusevski e non Morata. Nel 4-4-2 spazio anche per Cuadrado, appena rientrato dopo la positività al covid. Nel Napoli formazione confermatissima, con Petagna davanti ad Insigne, Zielinski e Lozano. Ancora out Osimhen per covid, mentre Mertens partirà dalla panchina dopo aver giocato 17 minuti contro la Fiorentina.