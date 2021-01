A poche ore dal fischio d'inizio della Supercoppa, Juventus ancora in emergenza visto le assenze di Alex Sandro e de Ligt out per covid, oltre agli infortunati Dybala e Demiral. Pirlo ha recuperato però in extremis Cuadrado e potrebbe lanciarlo dal primo minuto nel 3-5-2, che vedrebbe il colombiano a destra e Bernardeschi a sinistra. Difesa a tre con Bonucci, Chiellini e Danilo. Davanti con Ronaldo ballottaggio dell'ultimo minuto tra Morata e Kulusevski. Lato Napoli, Mertens partirebbe comunque dalla panchina con Petagna unica punta. Dietro Gattuso conferma la linea a tre composta da Lozano, Zielinski e Insigne. Indisponibili Osimhen e Fabian Ruiz, anche loro fermati dal covid.