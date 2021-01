Tanto e poco non fa differenza: nella Juve segna sempre Alvaro Morata . Lo spagnolo nato a Madrid, nella vittoria di ieri sera ai danni del Napoli , ha siglato un piccolo record stagionale. Con il contropiede guidato da Cuadrado che gli ha permesso di insaccare il dodicesimo gol stagionale, Alvaro è diventato l'unico bianconero capace di andare in gol in tutte le competizioni di questa stagione. Coppa Italia, Campionato, Supercoppa e soprattutto Champions League. Alvaro è ovunque.

Tornato in bianconero ad inizio campionato, Morata ha timbrato ben 9 volte in circa un mese e mezzo. In Champions League si è scatenato siglando 6 gol in 6 partite, ma anche in campionato ha risposto presente con gol e tante assistenze per i compagni. Un concentrato pazzesco che si è un po' diluito nell'anno nuovo, ma tra il turno di Coppa Italia contro il Genoa e la Supercoppa di mercoledì, Morata subito ripreso il feeling con la rete trovando il gol numero 12 in stagione.