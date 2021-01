Calcio

Supercoppa Italiana, Gattuso vs Pirlo: nemici e amici

CALCIO - Gattuso vs Pirlo: nemici per una notte, in occasione della finale di Supercoppa italiana ma amici da una vita. Ecco uno dei mille aneddoti che li ha visti protagonisti nella loro lunga carriera insieme con la maglia di Milan e Nazionale.

