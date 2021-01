Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Napoli, finale di Supercoppa Italiana arbitrato dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2. Valeri sarà assistito dai collaboratori Bindoni e Del Giovane, mentre il quarto uomo sarà Mariani. Di Bello sarà al Var e Paganessi all'Avar. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia e che mette in palio il primo trofeo della stagione 2020-21.

La moviola LIVE di Juventus-Napoli (arbitro Valeri)

- 19' Al limite dell'area di rigore del Napoli, Kulusevski, nel tentativo di togliere il pallone dai piedi di Mario Rui, stende il laterale portoghese con una sbracciata in pieno volto. L'arbitro Valeri, molto vicino all'azione, fischia fallo ma non prende provvedimenti disciplinari nei confronti dello svedese. Dai replay l'impressione è che il giallo ci potesse stare. Un provvedimento che avrebbe escluso Kulusevski dal prossimo match dato che l'ex giocatore di Parma e Atalanta è uno dei quattro giocatori della Juve in diffida (gli altri sono Bentancur, Danilo e Rabiot).

- 41’ Anche la Juve prima della chiusura del primo tempo, chiede un cartellino giallo per una trattenuta di Lozano ai danni di Danilo. Valeri fischia il fallo ma non sventola cartellini nemmeno in questo caso.

Seguono aggiornamenti!

