Alla vigilia della finale di Supercoppa, è stato intervistato Arthur da un'emittente brasiliana che gli chiedeva del suo inserimento in un organico come quello della Juventus. La parte clou della chiacchierata è stata ovviamente quella legata alla sfida Messi-Ronaldo. Lo scorso anno Arthur era al Barcellona con Messi, quest'anno alla Juventus con Cristiano Ronaldo. Chi preferisce tra i due? Chi ha più leadership in campo e nello spogliatoio?