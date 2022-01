Nino”. Quando tutti si attendevano i rigori, Alexis Sanchez, con una zampata negli ultimissimi istanti del secondo supplementare, regala ai nerazzurri Sport Mediaset si toglie qualche sassolino dalle scarpe. La Maravilla del “”. Quando tutti si attendevano i rigori,, con una zampata negli ultimissimi istanti del secondo supplementare, regala ai nerazzurri il primo trofeo della stagione – la Supercoppa Italiana - e batte nel modo più crudele ed emozionante l’odiata Juventus. Un gol che lo fa entrare definitivamente nella storia del club nerazzurro, facendolo diventare un beniamino del popolo nerazzurro. E pensare che fino a poche settimane fa il suo destino sembrava segnato , lontano da Milano. E forse anche per questa ragione nell’intervista a caldo ai microfoni disi toglie qualche sassolino dalle scarpe.

“I campioni sono così, più giocano più fanno bene. Ho giocato bene la partita della Lazio pensavo di giocare anche questa, avevo fame di entrare e ho segnato. Dobbiamo continuare così, stiamo sulla strada giusta. Io non sono mai stato male, ho sempre detto di essere un leone in gabbia. Conte mi diceva nessuno è come te qua, ti metto agli ultimi 15-20 minuti perché spacchi la partita ma io gli dicevo mettimi prima...”.

