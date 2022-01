La Supercoppa di mercoledì sera, a San Siro, irrompe in pieno Covid. Se la contenderanno l’Inter, all’ottava vittoria di fila, l’ultima per 2-1 alla Lazio, e la Juventus, reduce dalla rimontona di Roma, da 1-3 a 4-3. La capolista, con un Bologna in meno, e la quinta in classifica: undici punti di differenza. E già questo è un dettaglio non marginale. In campionato, sempre al Meazza, era finita 1-1: rimbalzo di Edin Dzeko e «rigorino» di Paulo Dybala agli sgoccioli.

A ciò bisogna aggiungere: Simone Inzaghi recupera Hakan Calhanoglu, Massimiliano Allegri perde Juan Cuadrado e Matthijs De Ligt, squalificati, e, soprattutto, Federico Chiesa: ginocchio k.o. Addio stagione, auguri di cuore. Inter-Juventus appartiene al romanzo popolare del nostro calcio e del nostro Paese. La rivalità, acerrima, risale agli anni Sessanta, quando - per protesta - Angelo Moratti spedì a Torino i giovani e Madama non fece sconti: 9-1. Calciopoli le ha tolto il tappo. In materia, esiste un solo precedente: era il 20 agosto 2005, si giocò al Delle Alpi, sotto la pioggia. La Juventus di Fabio Capello, l’Inter di Roberto Mancini. Si resero necessari i supplementari, 0-1, destro di Juan Sebastian Veron.

Il pronostico bacia i campioni. Battere la Lazio di Maurizio Sarri non è stato facile, ma il risultato è legittimo. Chiare e numerose, le occasioni, al di là del sinistro di Alessandro Bastoni, il pareggio di Ciro Immobile, su uscita strampalata di Samir Handanovic, e il raddoppio di Milan Skriniar (di testa, naturalmente). E’ mancata l’elettricità di Calhanoglu, non la personalità di gruppo. Bene, Alexis Sanchez: una riserva. Abile sia di punta sia in rifinitura. E benissimo l’asso di Bastoni: gol a parte, il traversone da cui è scaturito il sorpasso.

La Juventus sembrava allo sbando: stordita da Tammy Abraham, a rimorchio con Dybala, imbeccato da Chiesa (a proposito), poi l’uno-due di Henrikh Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini (su punizione, splendida). Roma padrona, nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo. Neppure Marco Landucci. D’improvviso, tre scariche: Manuel Locatelli, Dejan Kulusevski, Mattia De Sciglio. Sono stati i cambi - Alvaro Morata, Arthur - a incerottare una formazione errante. E il carattere. Sì: la virtù che, in passato, aveva contribuito ad allargare il regno ed era scomparsa chissà dove, in balia di mercati confusi, di dirigenti frettolosamente scartati (Beppe Marotta), di un tecnico di ritorno bravo nel ravvivare il fuoco, non altrettanto nell’accenderlo.

La zona Champions rimane l’unico obiettivo praticabile: e sarà comunque molto complicato, vista la concorrenza. La Supercoppa è trofeo che fa albo d’oro e, al massimo, smeriglia il morale. L’Inter può permettersi di traslocare da Lautaro Martinez a Dzeko, da Sanchez a Joaquin Correa. L’ex Tiranna, viceversa, dovrà prendere gli ultimi venti minuti di ieri, liberarli dal «collasso psicologico» degli avversari, secondo la diagnosi di José Mourinho, e moltiplicarli sino a diventare «squadra». Senza dimenticare che, se Wojciech Szczesny non avesse parato, fra Stadium e Olimpico, i rigori di Jordan Veretout e capitan Pellegrini, oggi racconteremmo probabilmente un’altra storia. La solita.

