La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus, prevista per la seconda settimana di gennaio, potrebbe essere rinviata a fine stagione: queste le ultime indiscrezioni riguardanti la gara in programma per il prossimo 12 gennaio. Almeno da calendario ufficiale...

La sfida di San Siro, visti gli sviluppi della situazione legata alla diffusione della variante Omicron del Coronavirus e alla nuova capienza degli stadi (riduzione al 50% per contenere i contagi COVID), potrebbe essere rinviata al prossimo maggio.

Nel frattempo è stata momentaneamente sospesa la vendita dei biglietti, mentre quelli già venduti dovrebbero poi essere ricollocati in zone diverse dell'impianto. Non esattamente un aspetto di poco conto.

La volontà dei club sarebbe quella di rinviare la partita, ora la palla passa nelle mani della Lega...

