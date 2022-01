Inter-Juventus: il Derby d’Italia approda in “finale di Supercoppa Italiana”. L’ennesimo capitolo della rivalità fra nerazzurri e bianconeri assegnerà il primo trofeo stagionale, fra chi l’anno scorso si è aggiudicato lo Scudetto e chi la Coppa Italia: il super classico del nostro calcio andrà in scena mercoledì 12 gennaio alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano. Ecco probabili formazioni e statistiche dell'attesissimo match:

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, L. Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

Juventus (4-4-2): Szczesny, De Sciglio, Rugani, Chiellini, L. Pellegrini; Kulusevski, Locatelli, Arthur, McKennie; Dybala, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri

Le statistiche (Opta)

Questa sarà la 34ª edizione di Supercoppa Italiana: la Juventus ha alzato il trofeo in nove occasioni (almeno due volte più di ogni altra squadra), contro i cinque successi dell’Inter.

San Siro è lo stadio in cui sono state giocate più gare di Supercoppa Italiana: 11, più del doppio rispetto ad ogni altro; questa inoltre sarà la prima edizione a Milano dal 2010, quando l’Inter ha alzato il trofeo ai danni della Roma.

Questa sarà la quarta occasione in cui la Supercoppa Italiana si gioca a gennaio: nelle tre precedenti edizioni (1996, 2019 e 2021) ha sempre alzato il trofeo la Juventus.

Inter e Juventus si affronteranno in Supercoppa Italiana solo per la seconda occasione; nella precedente sfida – nel 2005 – hanno avuto la meglio i nerazzurri, con un successo per 1-0 firmato da Juan Sebastián Verón.

La Juventus è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 gare in tutte le competizioni contro l’Inter (7V, 4N), l’unico successo nerazzurro nel parziale è un 2-0 in Serie A nel gennaio 2021.

Il bilancio delle ultime otto gare tra Inter e Juventus a San Siro in tutte le competizioni è in perfetto equilibrio, con tre successi per parte e due pareggi – i nerazzurri sono sempre andati a segno in questo parziale.

L’Inter tornerà a giocare una partita di Supercoppa Italiana per la prima volta dal 2011, quando fu sconfitta 1-2 contro il Milan a Pechino (Ibrahimovic e Boateng hanno risposto a una rete su punizione diretta di Sneijder).

La Juventus - ultima squadra che ha alzato il trofeo - ha partecipato a tutte le nove precedenti edizioni di Supercoppa Italiana, ma solo una volta in questo filotto ha vinto il trofeo due volte consecutive (nel 2012 e nel 2013).

L’Inter ha perso soltanto una delle ultime 16 partite giocate in tutte le competizioni (0-2 v Real Madrid a inizio dicembre), ottenendo ben 13 successi nel parziale, inclusi i quattro più recenti.

La Juventus è imbattuta da otto gare tra tutte le competizioni (6V, 2N) - l’ultima sconfitta risale a fine novembre in Serie A contro l’Atalanta.

L'Inter ha segnato 14 gol di testa in tutte le competizioni nel 2021/22, più di qualsiasi altra squadra presente nei maggiori cinque campionati europei.

Juventus (28) e Inter (17) sono le due squadre che hanno realizzato più reti nella storia della Supercoppa Italiana (escluse lotterie dei rigori).

Questa sarà la 7ª partecipazione alla Supercoppa Italiana per Massimiliano Allegri, che diventerà l'allenatore più presente nella storia della competizione (superando Marcello Lippi, fermo a sei).

Simone Inzaghi è uno dei due allenatori ad aver allenato più di una partita di Supercoppa Italiana riuscendo sempre ad alzare il trofeo (in due occasioni, al pari di Rafa Benitez).

Arturo Vidal ha preso parte a due reti in tre presenze in Supercoppa Italiana (gol e assist nel 2012) – il centrocampista dell’Inter è già andato a segno da ex contro la Juventus, nel gennaio 2021 in Serie A.

Prima di questa edizione, Samir Handanovic era il giocatore con più presenze in Serie A (535) senza aver mai disputato una gara in Supercoppa Italiana da quando questa è stata istituita nel 1988.

Paulo Dybala ha segnato quattro gol in cinque presenze in Supercoppa Italiana, reti arrivate sempre contro la Lazio – l’ultima delle quali nel dicembre 2019.

Leonardo Bonucci potrebbe giocare l'ottava Supercoppa Italiana, superando Javier Zanetti - solamente Gianluigi Buffon e Dejan Stankovic (entrambi a nove) contano più presenze nella storia della competizione.

