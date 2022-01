Federico Bernardeschi e Dejan Kulusevski. Orfana di Federico Chiesa per il resto della stagione, la Juventus si interroga sul proprio futuro: intervenire sul mercato di riparazione oppure valorizzare i talenti già presenti in rosa? Stando alle dichiarazioni di proprietà e allenatore più probabile verrà percorsa la seconda strada… E allora gli indiziati principali per sostituire Chiesa nell'intelaiatura bianconera rispondono ai nomi di

Bernardeschi per la consacrazione

L’operazione rilancio di Bernardeschi in fondo è già riuscita, quanto meno per metà. Rinfrancato dalla fiducia accordatagli dal commissario tecnico della Nazionale italiana Campione d’Europa Roberto Mancini, il jolly offensivo 27enne nativo di Carrara ha mostrato ampi segnali di rinascita sotto l’egida di mister Allegri che spesso e volentieri l’ha impiegato da attaccante esterno (a destra) in un 4-3-3. Ora serve un ulteriore scatto, in termini di incisività e produttività sotto porta e soprattutto di continuità di rendimento, perché gli alti e bassi ancora ne contraddistinguono la traiettoria. Otto gol in campionato – rebus sic stantibus – in cinque stagioni in bianconero sono un bottino irrisorio per un calciatore del suo profilo.

La statistica chiave

13 – I gol complessivi di Bernardeschi (8) e Kulusevski (5) in bianconero. 5 le stagioni dell’italiano, 2 quelle dello svedese di origini macedoni.

Kulusevski per il rilancio

Diverso il discorso relativo al classe 2000 Dejan Kulusevski, ancora incompiuto in bianconero dopo la sfolgorante parentesi di Parma. Che il gol contro la Roma abbia segnato un punto di svolta? Avrà grossomodo cinque mesi per dimostrare di essere da Juve: questione più di mentalità che di proprietà tecniche, come brillantemente sottolineato e ribadito in conferenza stampa dal tecnico Max Allegri:

"Con Dejan ho parlato anche ieri. Sta capendo la Juventus, come tutti serve fare un salto di qualità a livello mentale. La determinazione fa cambiare la carriera di un giocatore, è importante che anche lui trovi maturità per giocare certe partite"

Responsabilizzati dall’assenza forzata di Federico Chiesa, Bernardeschi e Kulusevski sono chiamati a dimostrare una volta per tutti di che pasta sono fatti. Riusciranno a prendersi la Juventus?

