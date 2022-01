: ilapproda in “finale di Supercoppa Italiana” (qui la DIRETTA SCRITTA ). L’ennesimo capitolo della rivalità fra nerazzurri e bianconeri assegnerà il primo trofeo stagionale , fra chi l’anno scorso si è aggiudicato lo Scudetto e chi la Coppa Italia: ildel nostro calcio andrà in scena mercoledì 12 gennaio alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano. Per risalire all'ultima finale di Supercoppa Italiana con queste due squadre a contendersi il trofeo bisogna tornare indietro al 2005 quando i nerazzurri la spuntarono con un gol di Veron. Ecco le scelte di Inzaghi e Allegri per questo atteso match.