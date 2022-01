Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter, gara valida per la finalissima di Supercoppa Italiana 2021/2022, in programma domani sera alle 21 alla stadio San Siro di Milano. Ecco gli stralci più salienti delle sue parole:

Perin titolare

"Devo vedere l'allenamento di oggi. Bonucci ha recuperato, Danilo ancora non si sente sicuro. Forse lo avremo possiamo settimana a completa disposizione o dopo la sosta. Domani gioca Perin in porta, Tek domani arriverà all'ultimo momento: lui è l'ultimo che si è vaccinato e quindi dobbiamo rispettare un protocollo che lo fa arrivare all'ultimo allo stadio. Cosatti non voleva farmi giocare neanche Chiellini... Ieri leggendo la Gazzetta dello Sport, era stonato il giudizio su Rugani che ha fatto una bella partita a Roma. Come al solito vengono attaccate le etichette ai giocatori. Ci tenevo a dirlo perché ha fatto molto bene, lui nei modi di difendere è tra i più bravi e poi come tutti ha i suoi difetti. Vediamo dopo l'allenamento come stanno, Dybala non doveva giocare 86 minuti e vediamo come sta. Domani è una partita a sé, in uno stadio meraviglioso contro la squadra più forte del campionato che arriva in un momento esaltante. Sarà una bellissima partita che non deve intaccare il nostro cammino qualsiasi sia il risultato. Sabato poi arriva l'Udinese, domani dobbiamo giocare con entusiasmo e voglia e intelligenza cercando di portare a casa questa Supercoppa".

Supercoppa Chiellini: "Assurdo perdere finale per squalifica in Serie A" UN' ORA FA

Su Chiesa

"Ci ho parlato dopo la partita e ieri mattina, dispiace per lui e per il calcio italiano. Son cose che capitano e deve stare sereno. Per ovviare a questa mancanza tutti dobbiamo fare qualcosa in più. La rosa è questa e rimaniamo con questi. Abbiamo tante soluzioni offensive e se c'è necessità alzeremo Cuadrado".

Sulla difesa

"Meno male che ha segnato De Sciglio l'altra sera. Rientra Alex, Bonucci non è in condizione di giocare dall'inizio. La coppia sarà quella e con noi verrà anche De Winter".

Su Marotta

"Sì l'ho sentito, ho sempre tenuto i rapporti con i vecchi dirigenti. C'è anche un lato umano non solo professionale, io rimango legato affettivamente. Ci siamo visti a pranzo a Milano ogni tanto, ho rapporti con Galliani che sento due volte a settimana".

Sul calcio dalla tribuna

"Dalla tribuna il calcio sembra più lento, poi Landucci deve prepararsi perché sarò squalificato in Coppa Italia. Ho pensato anche di andare in panchina visto che è andata bene...".

Chiellini show con Allegri: "Non faccio e non farò mai l'allenatore"

