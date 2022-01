La finale di Supercoppa Italiana 2021-22 si giocherà regolarmente mercoledì 12 gennaio alle ore 21:00. Nonostante gli incessanti rumors che ipotizzavano un possibile rinvio – aumentati nettamente a cavallo delle feste natalizie e dopo le nuove misure introdotte dal governo per contrastare le varianti del virus Covid-19 e che hanno portato la capienza negli stadi dal 75 al 50% - il consiglio di Lega ha deciso di non concedere a Inter e Juventus il rinvio richiesto per la situazione Covid in evoluzione. I 4 consiglieri - Tommaso Giulini (Cagliari), Luca Percassi (Atalanta), Paolo Scaroni (Milan) e Maurizio Setti (Verona) - hanno preso la decisione all’unanimità. La decisione è stata presa dinanzi al presidente della Lega A Paolo Dal Pino e – nel ruolo di uditori – dai consiglieri federali Beppe Marotta (Inter) e Claudio Lotito (Lazio).

Ad

Supercoppa Italiana: Inter-Juventus dove vederla in tv e live streaming

Serie A Serie A: tutti i giocatori positivi al Covid 29/12/2021 A 15:54

La sfida tra Inter-Juventus (34ª edizione della Supercoppa) si giocherà al Meazza, che ospiterà la competizione per la dodicesima volta nella storia, e metterà in palio il primo trofeo della stagione. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva in chiaro da Canale 5 e sarà possibile vederlo anche in livestreaming su Mediaset Infinity.

Allegri: "L'Inter è ancora la favorita per vincere lo scudetto"

Serie A Sorriso Juve: Chiesa recuperato, col Napoli ci sarà UN GIORNO FA