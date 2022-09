Una maxi-proposta per il calcio italiano, direttamente da Riad: secondo l'indiscrezione di Milano Finanza, l'Arabia Saudita sarebbe in trattativa con la Lega di Serie A per quanto riguarda l'organizzazione delle prossime Supercoppe Italiane, a partire dalla prossima stagione.

Il governo arabo avrebbe offerto la bellezza di 138 milioni di euro per l'organizzazione dell'evento a Riad per i prossimi 6 anni. I 23 milioni di euro l'anno sarebbero netti - come riporta MF-Milano Finanza - perché l'Arabia Saudita si farebbe carico sia delle spese di viaggio che di alloggio delle quattro squadre e degli staff. Per un guadagno triplo rispetto a questa stagione (8 milioni).

Inoltre si pensa di svolgere un torneo a quattro squadre come già avviene in Spagna e di far giocare alla vincitrice un match con la squadra vittoriosa in un torneo locale. Nei prossimi giorni emissari della lega voleranno in Arabia per trattare.

