La Supercoppa italiana 2023 ha una data, un orario e un luogo. La Lega Serie A, infatti, ha comunicato che la partita tra la vincitrice dell'ultimo campionato,, e la detentrice della Coppa Italia , si giocheràalle ore 20 italiane al King Fahd International Stadium di(Arabia Saudita). Sarà la 35ª edizione del trofeo e verrà disputata tra la 18ª e la 19ª giornata della Serie A . I nerazzurri sono gli ultimi vincitori del titolo, mentre i rossoneri non lo mettono in bacheca dal 2016. Si tratta dellae la terza in Arabia Saudita, dopo due negli Stati Uniti, una in Libia, quattro in Cina e due in Qatar. La Juventus è la plurivincitrice con nove titoli, seguono Milan con sette e Inter con sei.