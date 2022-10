Ad

CHI È BERND REICHART

Il nuovo amministratore delegato viene dalla Germania, è il 48enne Bernd Reichart, una figura che ha sviluppato le sue competenze nel mercato dei media, dei diritti tv e della comunicazione. Nato nel marzo 1974 a Scheidegg, in Baviera non distante dal Lago di Costanza, studia all’Università di Costanza. Vive anche alcune esperienze all’estero. Un Erasmus all’Università di Salamanca e un periodo all’Università del North Carolina Asheville per un programma sportivo legato al calcio (lì era schierato difensore, ed era considerato uno dei migliori della Conference accademica). Una volta laureatosi, approccia il mondo del lavoro a partire dal marketing sportivo presso UFA Sports ad Amburgo che, diventata nel tempo Sportfive, lo promuove a Marketing Manager nella sede di Madrid. Da qui l’occasione di stabilire un rapporto con il Real Madrid. Con le Merengues collabora per l’accordo di sponsorizzazione con Siemens. Poi si sposta nel mondo dei media. Nel 2004, infatti, diventa Head of Investor Relations di Antena 3, affiliata di RTL Group in Spagna. A giugno 2007 viene nominato Managing Director Multichannel proprio di RTL Group. Torna nel suo Paese nel 2013, quando diventa amministratore delegato di Vox. E per alcuni anni è anche membro del CdA di RTL Deutschland. Per due anni abbondanti, fino a settembre 2021, è AD di Mediengruppe RTL Deutschland, mentre più recentemente ha un ruolo nel comitato direttivo del gruppo Bertelsmann. Infine, la chiamata di A22, che gli chiede di mettersi al timone facendo fare un passo indietro ad Andrea Agnelli, Florentino Perez e Joan Laporta, che non hanno più alcun rapporto con la UEFA e con Ceferin.

LA NUOVA SUPERLEGA

L’orizzonte temporale è il 2024/25, il resto è tutto da definire. Tanto dipenderà dai pareri degli stakeholder: calciatori, tifosi, leghe e istituzioni (governi nazionali compresi). E’ interessante però osservare il punto di partenza da cui muoverà il CEO tedesco. Al quotidiano spagnolo El Pais ha detto di volersi impegnare in un dialogo con tutti gli attori del calcio europeo, e di aver già iniziato con le chiamate. Un club non giocherebbe entrambe le competizioni, mentre il discorso è diverso per i campionati nazionali”. Come ogni nuova competizione è anche difficile da calendarizzare, visti i numerosi impegni, ma lui ha un’idea: “Parliamo di una competizione internazionale in settimana, che non tocca il campionato”. Mentre sul Non esiste. Abbiamo iniziato in una certa misura da zero. Ma anche la situazione è cambiata. Mentre un anno e mezzo fa dovevamo fare i conti con la minaccia della UEFA di essere espulsi dalle competizioni, ora, con una certa protezione legale, avremo un quadro legale sicuro per poter difendere gli interessi dei club”. Infine, sull’eventualità che tutto si blocchi dopo un dialogo con la UEFA, è stato sincero: “Non sarebbe sensato escludere questa possibilità, ma non è quella a cui aspiro, perché credo che il calcio europeo per club possa dare di più, debba dare di più e abbia un futuro glorioso. È la competizione per club che ha una portata e un potenziale globali”. Nelle ore successive alla sua nomina, Bernd Reichart, ha rilasciato alcune dichiarazioni, che permettono già di immaginare il suo disegno della competizione che fa tremare la UEFA. Il progetto sarà modificato rispetto a quanto ipotizzato nell’aprile 2021, quando poi i club aderenti si dileguarono e il tentativo fu fallimentare . Qualcuno sostiene che cambierà innanzitutto il nome, per non legarsi all’esperienza negativa della Superlega., il resto è tutto da definire. Tanto dipenderà dai pareri degli stakeholder: calciatori, tifosi, leghe e istituzioni (governi nazionali compresi). E’ interessante però osservare il punto di partenza da cui muoverà il CEO tedesco. Al quotidiano spagnoloha detto di volersi impegnare in un dialogo con tutti gli attori del calcio europeo, e di aver già iniziato con le chiamate. Sulla relazione con la Champions League è stato chiaro: “”. Come ogni nuova competizione è anche difficile da calendarizzare, visti i numerosi impegni, ma lui ha un’idea: “”. Mentre sul vecchio finanziamento da 4 miliardi di JP Morgan , ha commentato: “”. Infine, sull’eventualità che tutto si blocchi dopo un dialogo con la UEFA, è stato sincero: “N”.

