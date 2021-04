Tra i provvedimenti che più stanno facendo rumore nella guerra tra le attuali istituzioni del calcio e la neonata Superlega, c’è la minaccia concreta ribadita anche oggi dalle dichiarazioni del presidente della UEFA Ceferin: i giocatori che parteciperanno alla Superlega non saranno eleggibili per le nazionali

Una minaccia, al momento, più che un atto concreto. Un qualcosa di simile già provato anche nel mondo del basket. Qui però farebbe veramente rumore perché considerando le rose dei 12 club fondatori, le nazionali più forti del mondo si troverebbero senza una lista enorme dei loro principali campioni. Non è chiaro se questo provvedimento sarebbe già immediato per l’Europeo che prenderà il via a giugno o se effettivamente attenderanno l’eventuale fischio d’inizio della prima partita della Superlega per provare a mettere in atto questa minaccia, ma abbiamo comunque deciso di provare a vedere quali giocatori andrebbero a mancare alle principali nazionali europee. E la lista di stelle è ovviamente enorme.

Italia

Al momento la squadra di Mancini perderebbe ben 12 elementi, alcuni di questi ovviamente prestigiosissimi. Da Donnarumma a Federico Chiesa, da Bastoni a Bonucci e Chiellini.

Donnarumma Milan Bastoni Inter Bonucci Juventus Sensi Inter Barella Inter Chiesa Juventus Bernardeschi Juventus Chiellini Juventus Romagnoli Milan D'Ambrosio Inter Calabria Milan Tonali Milan

Spagna

Va peggio alla Spagna, che tra Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid – più tutta la flotta in Inghilterra – si troverebbe senza 19 nomi dalla portata enorme.

De Gea Man United Eric Garcia Man City Ramos Real Madrid Alba Barcellona Pique Barcellona Busquets Barcellona Koke Atletico Thiago Alcantara Liverpool Rodri Man City Pedri Barcellona M.Llorente Atletico Morata Juventus Ferran Torres Man City Sergi Roberto Barcellona Reguillon Tottenham Bellerin Arsenal Asensio Real Madrid Carvajal Real Madrid Ansu Fati Barcellona

Inghilterra

Con 6 squadra in Superlega, a privare Southgate di una formazione di livello sarebbero addirittura 20 al momento i giocatori di cui il tecnico dell’Inghilterra dovrebbe fare a meno.

D. Hendeson Man United Walker Man City Chilwell Chelsea Stones Man City Maguire Man United Trippier Atletico Madrid R. James Chelsea Dier Tottenham Shaw Man United Foden Man City Mount Chelsea Kane Tottenham Sterling Man City Alexander-Arnold Liverpool Saka Arsenal Winks Tottenham J.Henderson Liverpool Rashford Man United Abraham Chelsea Greenwood Man United

Francia

Persino la Francia campione del mondo in carica, che al momento non ha nessun rappresentante in Superlega, perderebbe ben 15 giocatori dalla sua rosa. Certo, resterebbe Mbappé, ma per Deschamps le cose si farebbero dure senza i Lloris, Varane, Pogba e compagnia...

Lloris Tottenham Varane Real Madrid Lenglet Barcellona Zouma Chelsea Mendy Real Madrid Pogba Man United Ndombele Tottenham Kante Chelsea Rabiot Juventus Sissoko Tottenham Lemar Atletico Madrid Griezmann Atletico Madrid Giroud Chelsea Dembele Barcellona Martial Man United

Germania

Meno critica la posizione della Germania, che non ha squadre in Superlega e con Bayern Monaco e Borussia Dortmund opposte al progetto. Nonostante tutto però Low dovrebbe comunque fare a meno di questi 7 nomi. Mica poco...

Ter Stegen Barcellona Leno Arsenal Rudiger Chelsea Havertz Chelsea Gundogan Man City Werner Chelsea Kroos Real Madrid

Portogallo

Il Portogallo difende tutt’ora il titolo di campione d’Europa in carica. Certo non sarebbe semplice esprimersi allo stesso livello senza Ronaldo, Jota o Joao Felix, giusto per citarne tre così...

R. Dias Man City Cancelo Man City Cedric Soares Arsenal Bruno Fernandes Man United Bernardo Silva Man City Ronaldo Juventus Jota Liverpool Joao Felix Atletico

Olanda

La nazionale di de Boer sta già facendo fatica di per sé negli ultimi anni. Figuratevi cosa potrebbe essere senza questi 8 nomi...

de Ligt Juventus Wijnaldum Liverpool van de Beek Man United de Jong Barcellona Bergwijn Tottenham de Vrij Inter van Dijk Liverpool Ake Man City

Brasile

Usciamo fuori dall’Europa e andiamo a vedere il Brasile, che ha iniziato il suo percorso di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Con il ban promesso globalmente anche dalla FIFA, la Selecao sarebbe al momento con Neymar più altri 10 da trovare. Perché il Brasile perderebbe 15 giocatori!

Alisson Liverpool Ederson Man City Danilo Juventus Thiago Silva Chelsea Alex Telles Man United Felipe Atletico Madrid Arthur Juventus Gabriel Jesus Man City Vinicius Real Madrid Firmino Liverpool Eder Militao Real Madrid Coutinho Barcellona Casemiro Real Madrid Fabinho Liverpool Rodrygo Real Madrid

A questi non abbiamo aggiunto nomi del calibro di Lukaku e De Bruyne per il Belgio, Messi, Di Maria, Dybala e Lautaro Martinez per l'Argentina, Ibrahimovic per la Svezia e così via dicendo. Insomma, in bocca al lupo in ogni caso a UEFA e FIFA. Dovessero proseguire sul serio nella loro battaglia, EURO 2020 e Qatar 2022 si prospetterebbero come tornei dall’appeal inevitabilmente minore.

