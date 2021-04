Tutti contro la Superlega. Nelle prime pagine dei quotidiani sportivi, italiani ed esteri, c'è un grido d'allarme unito contro la creazione della nuova competizione che sta sconvolgendo il calcio mondiale: le motivazioni esposte da Florentino Perez non convincono la stampa che, a ogni latitudine, cerca di fermare un processo destinato a sconvolgere il futuro di questo sport anche nei prossimi mesi. "Fermateli!" è l'apertura della Gazzetta dello Sport che riporta le parole del premier Draghi e le pesanti accuse di Ceferin ad Agnelli . Di spalla anche l'attacco di Cairo al presidente della Juventus e all'ad dell'Inter Marotta.

"Subito fuori!". Il Corriere dello Sport riporta in prima pagina Ceferin e sotto i patron di Juve, Milan e Inter che invece vogliono comunque restare in Serie A . "No!" replica Tuttosport che dà spazio anche in questo caso a Draghi, Ceferin, Gravina e Cairo. Anche la stampa generalista riserva molto spazio al futuro del calcio: "Colpo di stadio. E' la fine del merito sportivo", chiosa il Manifesto.

"Guerra totale", "Il calcio si rompe"

Molto schierati anche in Spagna. "Clamore contro la Superlega" recita Marca mentre AS è più diretto: "Il calcio si rompe". Sport sceglie "Guerra totale" come messaggio mentre Mundo Deportivo riporta tutto a una questione di soldi, il centro della questione: "Già 350 milioni", con riferimento a quanto Barcellona e Real Madrid incasseranno subito grazie alla nuova competizione.

"Serpenti e bugiardi"

"Wanted. Dirty 12". Emblematica anche la prima di Abola in Portogallo con i 12 club fondatori della Superlega finiti nel mirino. In Francia, invece, l'Equipe decide di schierarsi senza mezzi termini contro questo format rivoluzionario: "Siamo noi i campioni" è la prima con una foto di PSG-Bayern Monaco, finalisti dell'ultima Champions League (oltre che sfidanti ai quarti di questa edizione). In Inghilterra si prosegue sulla stessa linea: "La lotta per il nostro gioco" è il messaggio del Daily Mirror. Il Daily Mail è ancor più diretto: "Serpenti e bugiardi".

