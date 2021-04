La nuova Superlega è appena nata ma ha già contorni molto ben delineati. Come si legge sul comunicato del Milan, uno dei club fondatori, sono già state definite la formula, il regolamento e le date. Parteciperanno alla Superlega i 15 club fondatori (ne mancano ancora 3 che verranno individuati a breve) più altre 5 squadre che verranno selezionate ogni anno in base ai risultati ottenuti la stagione precedente. Di seguito alcuni passi del comunicato che servono a fare chiarezza su format e regolamento. L'ipotesi - riferita da Sky Sport - è quella di partire da subito, ovvero da agosto 2021.

Quando si gioca?

Partite infrasettimanali con tutti i club partecipanti che continuano a competere nei loro rispettivi campionati nazionali, preservando il tradizionale calendario di incontri a livello nazionale che rimarrà il cuore delle competizioni tra club. Inizio ad agosto. Come funziona la fase a gironi? I club partecipanti saranno suddivisi in 2 gironi da 10 squadre, che giocheranno sia in casa che in trasferta.

Calcio Agnelli: "Trasformeremo il calcio". Florentino: "Aiutermo il movimento" 24 MINUTI FA

Chi si qualifica alla fase a eliminazione diretta?

Le prime 3 classificate di ogni girone si qualificheranno automaticamente ai quarti di finale. Le quarte e quinte classificate si affronteranno in una sfida andata e ritorno per i due restanti posti disponibili per i quarti di finale. Il formato a eliminazione diretta, giocato sia in casa che in trasferta, verrà utilizzato per raggiungere la finale a gara secca che sarà disputata alla fine di maggio in uno stadio neutrale. Dopo l'avvio della competizione maschile, non appena possibile, verrà avviata anche la corrispettiva lega femminile per contribuire allo sviluppo e al progresso del calcio femminile.

I termini economici del progetto

Il nuovo torneo annuale fornirà una crescita economica significativamente più elevata e un supporto al calcio europeo tramite un impegno di lungo termine a versare dei contributi di solidarietà senza tetto massimo, che cresceranno in linea con i ricavi della lega. Questi contributi di solidarietà saranno sostanzialmente più alti di quelli generati dall'attuale competizione europea e si prevede che superino i 10 miliardi di euro durante il corso del periodo iniziale di impegno dei club. Inoltre, il torneo sarà costruito su una base finanziaria sostenibile con tutti i Club Fondatori che aderiscono a un quadro di spesa. In cambio del loro impegno, i Club Fondatori riceveranno un contributo una tantum pari a 3,5 miliardi di euro a supporto dei loro piani d'investimento in infrastrutture e per bilanciare l’impatto della pandemia Covid-19.

Agnelli: "Provincialismo e incapacità, Lega A venga gestita da partner esterno"

Calcio Svolta epocale: nasce la nuova Superlega, è ufficiale UN' ORA FA