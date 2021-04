Dopo l'annuncio in serata del Manchester City , anche gli altri 5 club inglesi hanno comunicato ufficialmente la decisione di abbandonare la nuova Superlega nata appena 48 ore prima.

Ecco i comunicati ufficiali di Arsenal, United, Tottenham, Liverpool, City e Chelsea

Calcio La Superlega traballa! Il City dice no, si muovono anche le altre 5 ORE FA

Il tweet uffciale del Chelsea in arrivo...

E ora che succede? E le italiane?

Difficile immaginare cosa potrà succedere mercoledì 21 aprile, certo è che ora è sempre più complicato parlare di Superlega ormai dimezzata del 50% dei club. Cosa faranno le tre spagnole e le tre italiane? E mercoledì c'è anche il calcio giocato, complicato capire come potranno scendere in campo i giocatori dopo il terremoto di emozioni di queste ultime 48 ore. Uno stop definitivo o una sospensione momentanea per qualche anno? Superlega sospesa o naufragata?

Dalla Spagna: UEFA ha offerto soldi solo ai club inglesi

Secondo le indiscrezioni del Mundo Deportivo, la UEFA avrebbe promesso una consistente somma di denaro per lasciare la Superlega, offerta che invece non sarebbe stata recapitata a spagnole e italiane. Solo un'indescrizione, ci teniamo a precisare.

Superlega, Guardiola: “Non è sport dove non serve sforzo per vincere”

Serie A Verona-Fiorentina 1-2, pagelle: Vlahovic e Caceres decisivi UN' ORA FA