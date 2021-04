Il settimanale tedesco Der Spiegel ha pubblicato alcuni estratti del contratto ( qui l'articolo completo ) con il quale si è proceduto alla fondazione della Superlega . Emergono, come intuibile, particolari molto interessanti. A cominciare dal carattere vincolante dell'accordo che, almeno inizialmente, aveva previsto l'adesione di 15 club fondatori poi scesi a 12 a causa del forfait di Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Borussia Dortmund: proprio in virtù di questo, il Der Spiegel sottolinea che le clausole di uscita dal contratto non saranno così facili da far valere. Sulla carta, quindi, la Superlega è tutt'altro che tramontata, almeno a livello formale.

I dettagli del prestito di JP Morgan

Esistono poi aspetti più prettamente legati agli aspetti economici del progetto. Sempre secondo il Der Spiegel, infatti, in cambio di un finanziamento iniziale di 3,5 miliardi di euro, i club fondatori avrebbero dovuto restituire circa 6,1 miliardi di euro nell'arco di 23 anni sulla base di un tasso di interesse (specificato anche dal Financial Times) del 2-3%. Ma non finisce qui, perché i dettagli più interessanti riguardano la ripartizione degli introiti tra i club partecipanti.

La ripartizione degli introiti: Milan e Inter in coda

Nella parte del contratto riservata alla ripartizione degli introiti si evince che Milan, Inter, Atletico Madrid e Borussia Dortmund avrebbero incassato meno rispetto agli altri club fondatori: nel dettaglio, il ricavo sarebbe stato del 3,8 per cento del totale a fronte del 7,7 per cento previsto per gli altri club (Juventus compresa). Ma non solo: Barcellona e Real Madrid avrebbero ricevuto un compenso di 30 milioni di euro ciascuno per le prime 2 stagioni disputate in Superlega. Infine, come si legge sull'accordo pubblicato da Der Spiegel, ogni club avrebbe avuto il diritto di trasmettere 4 partite sui propri canali ufficiali.

