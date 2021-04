Il flop della Superlega va a colpire anche il settore del merchandising. Per info chiedere alla, catena inglese di abbigliamento sportivo che con la notizia della nuova competizione europea aveva provveduto a realizzare. ""lo slogan stampato sulla maglia, realizzata in sei modelli diversi in base ai colori e al nome delle squadre inglesi -- che avrebbero dovuto prendere parte alla competizione. Un investimento rivelatosi in brevissimo tempo come totalmente fallimentare, con le maglie che, come riportato dal, si trovano adesso in vendita ad appena, scontate del 93% rispetto al prezzo iniziale di 30 sterline. Una mossa decisamente azzardata da parte del marchio inglese, adesso costretto a pagarne le spese a carissimo prezzo.