Un'altra pagina della storia-Superlega passa sui banchi di scuola. Secondo quello che riporta Mario Torrejón sulle frequenze di Cadena Ser, Uefa e Fifa hanno ricevuto una notifica ufficiale da parte proprio del Ministero di Giustizia svizzero secondo cui nessuno dei due organismi del calcio può compiere una rappresaglia contro i club superstiti della Superlega.

Da dove si parte?

La decisione nasce dalla fine di aprile, quando il giudice Manuel Ruiz de Lara, a capo del Tribunale Commerciale di Madrid, interpellato proprio dai club della Superlega, aveva rilevato come quella di Uefa e Fifa fosse una posizione dominante sul mercato, contraria alla libera concorrenza. de Lara sottolineava come minacciare i possibili rivali per difendere la propria posizione di monopolio fosse illegale. Il giudice ha quindi portato il suo parere al Tribunale di Giustizia spagnolo, che a sua volta ha fatto lo stesso con quello svizzero.

E adesso?

Adesso c’è da capire se nelle prossime ore Uefa e Fifa renderanno ufficiale la notifica della Corte di Giustizia svizzera revocando l’indagine sui tre club, o se, al contrario, continueranno nella loro indagine disciplinare, che, come ricordato, potrebbe concludersi con l’esclusione dalle competizioni Uefa per tutte e tre i club coinvolti. Lo scorso 25 maggio, la UEFA ha aperto ufficialmente un fascicolo disciplinare su Barcellona, Real Madrid e Juventus , ree di non aver abbandonato ufficialmente il progetto Superlega., che, come ricordato, potrebbe concludersi con l’esclusione dalle competizioni Uefa per tutte e tre i club coinvolti.

