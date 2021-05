Appena due giorni fa Alexander Ceferin, in alcune interviste rilasciate a ridosso della finale di Champions League , aveva continuato a ribadire come con Juventus, Real Madrid e Barcellona –le tre squadre rimasti che non hanno ancora rinnegato il progetto Superlega e a rischio esclusione dalle competizioni UEFA per la loro posizione – “”. I tre top team però non vogliono mollare la presa e affilano le unghie pronti a difendersi in Tribunale. Come riferisce una nota dell'ufficio stampa della Corte di Giustizia Europea,, rifacendosi al pronunciamento del Tribunale Commerciale di Madrid che lo scorso 20 aprile (subito dopo la presentazione del progetto Superlega) con una misura cautelaree di imporre qualsivoglia sanzione a club e giocatori fino a quando il caso non sarà preso interamente in considerazione.