La UEFA si starebbe preparando a varare la linea dura per i club "dissidenti" Juventus, Real Madrid e Barcellona, ma non nell’immediato futuro secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport. L’ordinanza del nuovo giudice del tribunale commerciale di Madrid, Sofia Gil, ha portato alla rimozione delle misure cautelari imposte alla UEFA.

Il giudice Sofia Gil ha restituito all’organo di governo del calcio europeo il potere di sanzionare i club ribelli, ma non ci sarebbero punizioni in programma in vista della prossima stagione di coppe europee. E per la stagione 2023/2024? Prevista una multa di 15 milioni di euro più la trattenuta del 5% dei premi UEFA. Un mancato rientro nel sistema metterebbe addirittura a forte rischio la presenza di Juve, Real e Barça nella Champions League di quella stagione.

