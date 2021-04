Corriere.it ci sono importanti novità sul futuro della Juventus: il nome nuovo per la possibile successione di Andrea Agnelli - a forte rischio di "avvicendamento" è quello di Alessandro Nasi. Scopriamo insieme di chi si tratta... Come anticipato daci sono importanti novità sul futuro della Juventus: il nome nuovo per la possibile successione di Andrea Agnelli - a forte rischio di "avvicendamento" dopo il naufragio del progetto-esperimento Superlega e il relativo e inevitabile danno d'mmagine - alla guida del club bianconeroi. Scopriamo insieme di chi si tratta...

Numero due di Exor - holding finanziaria olandese controllata dalla famiglia Agnelli - il 46enne Alessandro Nasi è cugino di Andrea e John Elkann ed è il vice presidente di Exor nonché presidente di Comau, del gruppo Stellantis, società specializzata nell'automazione industriale. Da lungo tempo nell'orbita del gruppo Agnelli, Nasi è il compagno di Alena Seredova, ex partner di Gianluigi Buffon. Si è formato negli Stati Uniti (anche se la laurea in Economia l’ha conseguita a Torino), precisamente a Wall Street, in banche di investimento come Merril Lynch e Jp Morgan quindi sotto la guida dell’ex Ceo di Fca, Sergio Marchionne. Un manager molto stimato.

Allo stato dell'arte Alessandro Nasi è in primis un "uomo forte" per la successione al trono bianconero, anche considerando i rapporti non esattamente idilliaci che intercorrono tra Andrea Agnelli e John Elkann. Al momento non c'è aria di dimissioni, ma la situazione va monitorata ora dopo ora perché va assumendo i contorni di un intrigo, proprio alla stregua della monumentale serie tv Succession... Colpi d'ala in vista?

