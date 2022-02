Juventus, Real Madrid e Barcellona sono pronte a rilanciare il progetto della Superlega . Lo scrive il quotidiano inglese Telegraph secondo cui l'annuncio verrà ufficializzato giovedì in occasione del Business of Football Summit, un evento calcistico organizzato dal Financial Times al quale prenderà parte anche il presidente della Juve Andrea Agnelli che, nell'ambito di questo nuovo progetto, avrà anche il ruolo di portavoce. La principale novità di questo progetto bis consiste nell'eliminazione delle cosiddette ammissioni di diritto: in pratica, per partecipare alla Superlega, sarà necessario conquistarsi la qualificazione sul campo attraverso i rispettivi campionati nazionali.

Secondo Juventus, Real e Barcellona - sempre a quanto riferito dal Telegraph - la nuova versione della Superlega consentirà la nascita di club competitivi a livello internazionale anche in città e Paesi calsisticamente non in primissima fila: gli esempi citati sono quelli di Lussemburgo e Dublino.

