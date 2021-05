Nuovi sviluppi nella vicenda Superlega. L'UEFA ha annunciato ufficialmente di aver aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Real Madrid, Barcellona e Juventus, ovvero i tre club che ancora formalmente non sono usciti dal progetto rivoluzionario annunciato a metà aprile, "per una potenziale violazione del quadro giuridico" dell'UEFA stessa.

Aleksander Ceferin, subito dopo la formazione della Superlega Il presidente della Uefa,subito dopo la formazione della Superlega aveva minacciato una clamorosa esclusione dalle competizioni per una o due stagioni . Quella che si profila è una lunga battaglia legale, con i tre club che potrebbero ricorrere al TAS di Losanna in caso di esclusione dalla prossima Champions League.

Il comunicato della Uefa

"Dando seguito all’investigazione condotta dalll’UEFA Ethics and Disciplinary Inspectors in relazione al cosiddetto 'progetto Superlega', procedimenti disciplinari sono stati aperti contro Real Madrid, Barcellona e Juventus per una potenziale violazione del quadro giuridico UEFA. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito".

