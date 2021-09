In una lunga intervista rilasciata a The Athletic, Ronaldo il Fenomeno, oggi presidente del Valladolid, ha parlato del progetto Superlega, nato e naufragato in 48 ore in primavera, con toni entusiastici:

"Non è una cattiva idea. I tifosi vogliono vedere le partite più importanti. Gli amanti del calcio come noi vogliono vedere il Real Madrid giocare contro Milan, Inter, Manchester City e PSG. Vogliamo vedere queste partite senza dover aspettare un quarto o una semifinale di Champions".

Sull'errore di comuncazione

"Oggi i tifosi sono molto impegnati. Abbiamo assistito a proteste in Inghilterra, forse perché l'idea non è stata spiegata bene o è stata concepita in modo sbagliato. Penso che il progetto abbia del potenziale e che nel prossimo futuro ci saranno novità per club e tifosi. Bisogna migliorare il nostro prodotto".

Ivan Gazidis Credit Foto Getty Images

L'opinione di Gazidis (a.d. Milan) su Sette

"Se la crisi del calcio è reale la Superlega non era la risposta giusta, ma quando si è in difficoltà si può anche perdere lucidità. I problemi sono rimasti e vanno affrontati assieme, club, UEFA e FIFA perché la crisi non è passata e non è tempo per nessuno di dichiarare vittoria. La questione della governance è fondamentale: bisogna ricordare che tutto si basa sui club".

Ceferin: "Perez presidente del nulla, Superlega mai esistita"

