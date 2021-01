In un comunicato congiunto con l’UEFA e le altre cinque confederazioni continentali (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC), la FIFA ha spiegato la sua posizione in merito alla Superlega. Una nota dura in cui si spiega che la FIFA non riconoscerà alcuna Superlega Europea che sarà partorita dai top club del vecchio Continente.